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        Haberler Bilgi Gündem YENİ Kabine Toplantısı tarihi: Kabine ne zaman yapılacak? Kabine gündeminde hangi konular var? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? İşte gündem maddeleri

        Kabine Toplantısı tarihi merak edilen konular arasında yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine ile İsrail'in bölgedeki saldırıları ve terörle mücadeleye ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak. Ekonomideki son durum da toplantıda ele alınacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 18:23 Güncelleme: 24.11.2024 - 18:24
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        Kabine Toplantısı saati ve tarihi gündeme geldi. 15 günlük aranın ardından gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda dış politika ve gündem maddeleri üzerinde durulacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine, 15 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine Toplantısı 25 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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        KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?

        İsrail’in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantıda masaya yatırılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze’de 2 milyon insan tüm insanlığın gözü önünde taammüden aç bırakılarak ölüme mahkûm ediliyor. Uluslararası toplum başka alternatifler düşünerek, bu drama bir çare bulmalı" mesajını vermişti. Türkiye’nin atabileceği adımlar kabinede ele alınacak. Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

        EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

        Ekonomideki gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar ele alınacak. Asgari ücret tespit komisyonunun görüşmeleri aralıkta başlayacak. Memurlar ve memur emeklilerinin ne kadarlık zam ve enflasyon farkı alacağı gibi konular da kabine toplantısının başlıkları arasında olacak.

        KAYYUM ATAMALARI

        Kabine toplantısında, Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti’nin ardından Tunceli merkez ve Tunceli Ovacık ilçelerine kayyum atamaları da gündeme gelecek.

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