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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte gündem maddeleri

Seçimlerin ardından yeni bakanlarla ilk kez düzenlenen Kabine Toplantısı 6 Haziran'da gerçekleştirilmişti. İkinci Kabine Toplantısı tarihi ve saati ise gündemdeki yerini koruyor. İşte "Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta yapılacak?" sorusunun yanıtı ile yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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  • Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri: Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Kabine toplantısı kararları

    Seçimlerin tamamlanması ve yeni Bakanlar Kurulu'nun açıklanmasıyla ilk toplantı 6 Haziran tarihinde düzenlenmişti. Yapılacak olan ikinci Kabine Toplantısı tarihi de açıklandı. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri... 
  • Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri: Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Kabine toplantısı kararları

    KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

    Kabine toplantısı son olarak 6 Haziran günü yapıldı. Yeni kabine toplantısının 14 Haziran Çarşamba günü yapılması bekleniyor. Kabine Toplantısı saati henüz belli olmadı belli olmadı. Kararların ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından toplantının sona ermesiyle açıklanması bekleniyor.
  • Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri: Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Kabine toplantısı kararları

    KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

    Yeni Kabine'nin ikinci toplantısında ekonomik gelişmeler gündemde olacak. Taşerona kadro, deprem bölgesi konutlarının yanı sıra seçim vaadi olarak açıklanan ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi konuların masada olacağı öngörülüyor.
  • Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri: Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Kabine toplantısı kararları

    SON KABİNE TOPLANTISINDA NELER OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyleydi:

     "TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

    Anayasa değişikliği teklifimizi milletin takdirine sunacağız. Karadeniz doğalgazı, Gabar petrolü ve Akkuyu'da enerji hamlelerimize devam edeceğiz. Sağlık ve eğitimi son 21 yıldır olduğu gibi listemizin en başında tutacağız. Adalet hizmetlerinin çok hızlı, etkin ve kaliteli bir şekilde sağlanmasına yönelik reformlarımızı artıracağız. Terör örgütleri, zehir tacirlerine, suç çetelerine karşı amansız mücadeleyi kararlıkla yürüteceğiz. Cudi, Gabar, Tendürek, Besler deresinde yine biz olacağız. Buraları bu teröristlere asla bırakmayacağız. Sosyal güvenlikte şehit, gazi ve yakınlarının yanıda olacağız. Savunma sanayi atılımlarımıza inşallah yenilerini ekleyeceğiz. Türkiye'nin otomobili gibi katma değeri yüksek inovatif ürün yelpazemizi daha da güçlendireceğiz. Ülkemizin rekabet gücünü artırarak ihracatımızı çok yukarlara taşıyacağız. Ülkemizi yol, tünel, hızlı tren hatları, hava limanlarıyla ilmek ilmek dokumayı sürdüreceğiz. Turizmde potansiyelimizi en üst düzeyde harekete geçirirken kültürel alanda yeni bir hamle başaracağız. Gençlerimizi eğitim, spor, iş hayatına kadar her konuda destekleyeceğiz.
  • Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri: Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Kabine toplantısı kararları

    "ENFLASYONU TEK HANELİ RAKAMLARA İNDİRECEĞİZ"

    Millet bahçeleri, kentsel dönüşüm projeleriyle Türkiye'nin çehresini değiştirerek adımları atacağız. Perşembe günü bir millet bahçesinin açılışını Adıyaman merkezi olarak açılış törenlerini gerçekleştireceğiz. İklim değişikliği ile mücadele konusunda daha kararlı çalışmalar yürüteceğiz. 219 bini ilk 1 sene içinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutu yaparak depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Deprem bölgesindeki şehirlerimizi ekonomik, ticari, sosyal ve kültürel açıdan eskisinden daha canlı hale getireceğiz. Enflasyon ve hayat pahalılığını milletimizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız. Hem Cumhurbaşkanlığı hem milletvekilliği seçimlerinin istikrardan yana sonuçlanması ekonomimize olan güveni artırmıştır. Mayıs ayında ekonomik güven endeksi yüzde 1,4 artarak 103,7'ye yükseldi. Reel kesim güven endeksi 105,1 olarak gerçekleştirdi. Enflasyon oranı Mayıs ayında yüzde 40'ın altına gerileyerek yüzde 39,6 olarak gerçekleştirdi. Suriyeli kardeşlerimizi güvenli, onurlu bir şekilde dualarını da alarak anavatanına göçünü gerçekleştireceğiz.

     
  • Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri: Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta? 14 Haziran 2023 Kabine toplantısı kararları

    "GÜVENLİ VE ONURLU BİR ŞEKİLDE DÖNÜŞ"

    Türkiye'yi Boraltan Köprüsü faciası gibi yeni utançlar yaşatmayacağız. Bu meseleyi inanç değerlerimize yakışan şekilde suhuletle çözüme kavuşturacağız. Dış politikada barış ve istikrarın tesisine katkı sağlayacağız. Tüm dünyaya verilmiş güçlü bir mesaj olan Türkiye yüzyılı vizyonumuzu adım adım hayata geçireceğiz. Yeni dönemin ilk kabine toplantısında tüm bu hususları etraflıca değerlendirdik. Tüm bakan arkadaşlarıma 1 hafta içindeki hazırlıkları sebebiyle çok teşekkür ediyorum. 1 hafta sonra tekrar bir brifingi hazırlayacaklar ve yine brife edilmek üzere kendilerini dinleyeceğim. Seçim döneminin muhasebesini yapma yanında önümüzdeki dönemde atılacak adımları belirledik. MYK ve MKYK arkadaşlarımla da ayrıca onlardan gelecek bilgilerle inşallah geleceğe hazırlanmaya devam edeceğiz. Dün Samsun, Amasya, Kastamonu'da meydana gelen yoğun yağış ve sel baskınları sebebiyle hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. AFAD ve kuruluşlarımız her türlü çalışmayı sürdürüyor. KOSKEB acil destek kredisiyle afetzede işyerlerinin yanıda oluyoruz.

    "KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE ÇIKARILDI"

    Bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak, emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Askeri ücret tespit komisyonu çalışmalarına başlayacak. Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. İstişarelerimiz neticesinde 26 Haziran ve 27 Haziran'ı günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla ile vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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