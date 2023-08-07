Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte gündem maddeleri
Kabine Toplantısı saati ve tarihi gündeme geldi. Son olarak 24 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nda öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, taşerona kadro üzerinde duruldu. İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...
Kabine Toplantısı tarihi ve saati merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 24 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabinenin tahıl koridoru anlaşması sorunu ve toplu sözleşme gündemiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Son olarak 24 Temmuz 2023 tarihinde bir araya gelen Kabine'nin 7 Ağustos tarihinde bir kez daha bir araya gelmesi bekleniyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ
Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak. Ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar da değerlendirilecek.
Rusya-Ukrayna Savaşı, rafa kaldırılan tahıl koridoru ve Putin'in olası Türkiye ziyareti değerlendirilecek. Memurları ilgilendiren toplu sözleşme sürecinin de kabinede görüşülmesi bekleniyor.