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Kabine Toplantısı tarihi ve saati merak konusu oldu. Son olarak Kabine Toplantısı 24 Temmuz tarihinde gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabinenin tahıl koridoru anlaşması sorunu ve toplu sözleşme gündemiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak ve saat kaçta başlayacak? İşte Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...