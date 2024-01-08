Kabine Toplantısında; emekli maaş zammı, İsveç ve F-16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda emekli maaşlarıyla ilgili düzenleme, yerel seçimler ile iç ve dış politikadaki gelişmeler ele alınacak...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda emeklilere yapılacak ilave zam, enflasyonla mücadele ve İsveç'in NATO üyelik süreci gibi konular ele alınacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.
Toplantının ana gündem maddesini emeklilere yapılacak ilave zam oluşturacak. Memur emeklilerinin yüzde 49.25 oranında zam almasına karşın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oranın yüzde 37.57 olması ve arada oluşan 11.68 puanlık farkın giderilmesi için çalışma başlatılmasını gündeme getirdi. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.
Kabinede, Merkez Bankası'nın haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadele de kabinenin ele alacağı konular arasında. Fahiş fiyatla mücadele için alınacak ilave tedbirlerin gözden geçirilmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor.
İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ ve F-16 SÜRECİ
İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de bir başka önemli gündem maddesi. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda kabul edilen üyelik protokolü, önümüzdeki günlerde Genel Kurul'a sunulacak. Kabinede, Türkiye'nin F-16 modernizasyon ve tedarik süreci ile İsveç'in NATO üyeliğinin eş zamanlı ilerlemesi hedefleniyor.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cumartesi günü Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelmişti. Görüşmelerde İsveç'in NATO üyeliği ve F-16 süreci de ele alınmıştı.
Blinken'in Türkiye ziyaretinin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayımladı. Bakanlık, Gazze'de kalıcı güvenliği sağlayacak bir yol çizme sorumluluğunun altı çizildi. İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması ve ABD ile Türkiye arasındaki ticaret ve yatırımın güçlendirilmesi ele alındı" ifadesini kullandı.
TERÖRLE MÜCADELE VE GAZZE BAŞLIKLARI
Kabinede ayrıca, Irak ve Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye yönelen terör tehdidinin bertaraf edilmesi için atılabilecek adımlar da masaya yatırılacak. Ayrıca İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin diplomasi adımları ve kalıcı çözüm için yapılabilecekler de görüşülecek.