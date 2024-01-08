Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantıda emeklilere yapılacak ilave zam, enflasyonla mücadele ve İsveç'in NATO üyelik süreci gibi konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantının saat 15.00'te başlaması bekleniyor.

Toplantının ana gündem maddesini emeklilere yapılacak ilave zam oluşturacak. Memur emeklilerinin yüzde 49.25 oranında zam almasına karşın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için bu oranın yüzde 37.57 olması ve arada oluşan 11.68 puanlık farkın giderilmesi için çalışma başlatılmasını gündeme getirdi. Ayrıca en düşük emekli maaşıyla ilgili de düzenleme yapılması hedefleniyor.

REKLAM

Kabinede, Merkez Bankası'nın haziran ayından bu yana attığı sıkılaştırma adımlarının ekonomiye etkisi, rezervlerdeki son durum ve enflasyonla mücadele de kabinenin ele alacağı konular arasında. Fahiş fiyatla mücadele için alınacak ilave tedbirlerin gözden geçirilmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'ndaki kabine toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in zam konusunda bir sunum yapması bekleniyor.