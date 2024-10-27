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        Haberler Gündem Politika Kabine yarın toplanacak: Gündemde neler var? | Son dakika haberleri

        Kabine yarın toplanacak: Gündemde neler var?

        Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın toplanacak. İsrail'in bölgedeki saldırıları ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'ye yönelik terör saldırısına ilişkin gelişmeler masaya yatırılacak. Ekonomideki son durum da toplantıda ele alınacak

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 27.10.2024 - 14:35 Güncelleme: 27.10.2024 - 14:35
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        Kabine yarın toplanacak
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        Kabine, önemli başlıkları görüşmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

        TUSAŞ'A YÖNELİK TERÖR SALDIRISI ELE ALINACAK

        TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının detayları kabine toplantısında değerlendirilecek. Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılan ve çok sayıda terör hedefinin imha edildiği operasyonlar Kabine toplantısında masaya yatırılacak. Atılacak adımlar ele alınacak.

        İSRAİL'İN GAZZE VE LÜBNAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

        İsrail’in Gazze ile başlayan Lübnan ile devam eden saldırıları toplantının başlıkları arasında olacak. İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları da Ankara’nın yakın takibinde. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına Ankara’dan tepkiler art arda geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada saldırı kınandı. "İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir." açıklaması yapıldı. Bölgedeki gerilim, Türkiye’nin attığı ve atacağı adımlar kabinede ele alınacak.

        EKONOMİDEKİ GELİŞMELER

        Kabinede, 2025 yılı bütçesi, orta vadeli programın yansımaları ve enflasyonla mücadeleye dair ayrıntılar da ele alınacak.

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