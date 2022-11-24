Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi!

Kişilerin hayat kalitesini düşüren, birçok rahatsızlığa sebep olan kabızlık, ilaçlı tedavilere cevap vermiyorsa, doğal yollarla tedavi edilebilir. Ülkemizde yetişen birçok şifalı ot bulunmaktadır. Bu otlar sayısız hastalığa, rahatsızlığa derman olabilir. İşte binlerce yıldır kullanılan, kabızlığı yok eden, hemoroidi tedavi eden bitki...

ABONE OL
  • Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi!

    Herhangi bir rahatsızlığımız var ise uzun süre ilaç tedavisi görüp bir sonuç alamadıysak, genelde gözümüz alternatif tıbba, şifalı otlara gider. Sağlık alanında birçok derde derman olan doğal otların arasında sinameki otu baş sıralarda yer alıyor. Özellikle bağırsak kaynaklı çoğu problemi çözen sinameki otu her evde bulunmalı.
  • Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi!

    SİNAMEKİ OTU NEDİR?

    Bitkisel tedavi yöntemlerinde fazlasıyla tercih edilen sinameki otu, Sudan, Hindistan ve Somali topraklarında yetişir. Ülkemizde ise Güney Akdeniz ve Ege’de yetiştirilmektedir. 300'e yakın çeşidi bulunan sinameki otunu, mart ayından ekim ayına kadar toplayıp, kurutup tedavilerinizde kullanabilirsiniz.
  • Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi!

    SİNAMEKİ OTU FAYDALARI NEDİR?

    Sinameki otunun bilinen faydaları şu şekildedir;

    Vücuttaki parazitleri atar,

    Bağırsak sağlığını korur,

    Kabızlık ve hemoroid tedavisinde kullanılır,

    Antioksidandır,

    Ödem atar,

    İltihapları yok eder,

    Baş ağrısını geçirir,

    Mide ağrılarında tedavi edici özelliği vardır,

    Kemik ağrılarına iyi gelir,

    Cilde faydalıdır, parlaklık kazandırır,

    Saçları canlandırır, uzatır.
  • Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi!

    SİNAMEKİ OTU ZARARLARI NEDİR?

    Sinameki otunu kullanmadan önce bir doktora danışmanızı öneririz. Özellikle bu otun dozunu aşmadan kullanmaya önem göstermelisiniz çünkü fazla kullanımı ishale yol açar, vücudunuz su kaybeder. Mide bulantısı ya da kusma gibi problemler yaşayabilirsiniz. Günde bir fincandan fazla tüketmemelisiniz.
  • Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi!

    SİNAMEKİ OTU NASIL TÜKETİLİR?

    Sinameki çayı: Kabızlık, hemoroid gibi sorunlarınız var ise, sinameki otunu bir bardak sıcak su içerisinde 10-15 dakika boyunca demleyip içmelisiniz. Günde en fazla 1 bardak içmeniz önerilir.

    Saç için: Sinameki otunu kaynatın ve soğumasını bekleyin. Kaynatılan ota 2 tatlı kaşığı tatlı badem yağı ilave edin, yarım aspirin ezin ve saçınıza sürerek 2 saat bekletin. Daha sonra duşa girerek saçlarınızı yıkayın. Haftada 2 kere yapabilirsiniz.

    Cilt için: Kaynatılan sinameki otunu pamuk yardımıyla yüzünüze sürebilirsiniz. Düzenli kullanımda aknelerin ve siyah noktaların yok olduğunu göreceksiniz.
  • Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi!

    SİNAMEKİ OTU BESİN DEĞERİ

    100 GR

    Kalori - 1 kcal

    Karbonhidrat - 0.5 g

    Protein - 0.5 g

    Yağ - 0 g

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.