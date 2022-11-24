Kabızlığa reçetesiz çözüm! Hemoroide, hazımsızlığa birebir: Kilo vermek için en büyük destekçi!

SİNAMEKİ OTU NASIL TÜKETİLİR?

Sinameki çayı: Kabızlık, hemoroid gibi sorunlarınız var ise, sinameki otunu bir bardak sıcak su içerisinde 10-15 dakika boyunca demleyip içmelisiniz. Günde en fazla 1 bardak içmeniz önerilir.

Saç için: Sinameki otunu kaynatın ve soğumasını bekleyin. Kaynatılan ota 2 tatlı kaşığı tatlı badem yağı ilave edin, yarım aspirin ezin ve saçınıza sürerek 2 saat bekletin. Daha sonra duşa girerek saçlarınızı yıkayın. Haftada 2 kere yapabilirsiniz.

Cilt için: Kaynatılan sinameki otunu pamuk yardımıyla yüzünüze sürebilirsiniz. Düzenli kullanımda aknelerin ve siyah noktaların yok olduğunu göreceksiniz.