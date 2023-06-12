Son dönemlerde faydalı tohumların önemi çok daha fazla gün yüzüne çıkmaya başladı. Diyet dönemlerinde uzmanlar tarafından sıklıkla tavsiye edilen kinoa birçok tahıldan daha yüksek lif içeriğine sahiptir. Lifler düzenli bağırsak hareketlerini destekler ve bağırsaklardaki faydalı bakterileri besleyerek sindirim sağlığınıza olumlu etki eder. Bu da kabızlığı önlemek için gerekli olan tüm mineralleri içerisinde barındırdığı anlamına geliyor. İşte hem sağlıklı hem de tok tutarak zayıflamaya yardımcı muhteşem kiona salatası tarifi...