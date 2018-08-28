Çanakkale'nin Biga ilçesi başta olmak üzere Lapseki, Çan, Bayramiç, Yenice ilçeleri ile Balıkesir'in Bandırma ve Gönen ilçelerinde artan kablo hırsızlıkları üzerine Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ve Biga Merkez Jandarma Karakolu ekipleri harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, kablo hırsızlığı şüphelileri, teknik ve fiziki takibe alındı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon için düğmeye basıldı. Düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 1,5 tona yakın bakır tel ele geçirildi, Operasyonda 2'si kadın, 6 kişi gözaltına alındı. 6 şüpheliden M.T., A.P. ve A.E. tutuklandı. Ş.B., A.M. ve M.D. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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