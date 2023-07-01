1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları, Türk denizcilik tarihinde kırılma noktası olan Kabotaj kanunu kapsamında her yıl kutlanıyor. 19 Nisan 1926 tarihinde çıkarılan 815 sayılı yasaya göre 1935 yılından beri kutlanan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın bu yıl 97. yılı kutlanıyor. Denizciler için oldukça önemli bir yere sahip olan bu günü kutlamak isteyenler, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı mesajları ve kutlama sözlerini araştırıyor. İşte Facebook, Twitter, Instagram ve WhatsApp'tan paylaşabileceğiniz 1 Temmuz 2023 Kabotaj Bayramı mesajları çeşitleri...