"BİR ANDA VÜCUDUMDA BİR EL HİSSETTİM"

Yaşananları anlatan Asmin K. "Pazar günü eve dönüyordum, dışarıdaydım. Yokuştan aşağı iniyordum. Kulağımda da kulaklık vardı. Müzik dinliyordum. Bir anda vücudumda bir el hissettim ve dönmeye kalmadan sıktı beni. Sonra çok korktum. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyordum. Çünkü, sözlü tacize her gün maruz kalıyoruz. Her gün baskıya, bu tarz şeylere maruz kalıyoruz ve ilk defa fiziksel tacize uğradım. Çok korktum. Şey diye düşündüm; şuan an başıma kötü bir şey geliyor. Ne yapacağım? O anda refleksle ittim o kişiyi. O da böyle bir yalpaladı motoruyla. Ondan sonra, arkasından koşmaya başladım. Bastı gitti, çok hızlı gidiyordu zaten. Çok kötü oldum, elim ayağım titriyordu, ağlamaya başladım. Bağırıyorum, insanlara sesleniyorum 'Yardım edin' diye. Birkaç kişi vardı sokakta erkek, onlar da basıp gittiler. Bakmadılar bile suratıma. Sonra bu binadan bir kadın aşağıya indi, bana 'İyi misin?' dedi. Su getirdi, beni sakinleştirmeye çalıştı. Ardından da işte bana saatin kaç olduğunu hatırlattı. Burada birlikte kameralara baktık. Ne var mı yok mu? İşte tespit edebilir miyiz diye. Yani, beni aslında kendime getirip ne yapmam gerektiğini, kendimi nasıl korumam gerektiğini hatırlattı. Sonra biraz sakinleşip evime geçtim. Ardından da suç duyurusunda bulunmak için sonraki gün savcılığa gittim. Suç duyurumda bulundum. Şimdi hukuki olarak süreci takip etmeye çalışıyorum" dedi.