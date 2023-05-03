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Haberler Gündem 3. Sayfa Kabusu yaşadı! Son dakika: Motosikletliden kadına taciz - Haberler
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İğrenç olay! Sarıyer'de motosikletliden kadına taciz

İstanbul Sarıyer'de taciz dehşeti yaşandı. Olayda akşam saatlerinde evine yürüyen genç bir kadın motosikletli bir kişi tarafından taciz edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan dehşet anlarında genç kadın zanlıyı iterek uzaklaştırdı. Kayıplara karışan tacizcinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Kabusu yaşadı! Son dakika: Motosikletliden kadına taciz - Haberler
DHA

Sarıyer'de evine yürüyen Asmin K. (27) arkasından yaklaşan motosikletli bir kişi tarafından taciz edildi. Motosikletli tacizci, olay yerinden hızla kaçtı.

DHA'da yer alan habere göre o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Yaşananları anlatan Asmin K., "Bağırıyorum, insanlara sesleniyorum 'Yardım edin' diye. Birkaç kişi vardı sokakta erkek, onlar da basıp gittiler. Bakmadılar bile suratıma" dedi. Asmin K. olay sonrasında tacizci hakkında suç duyurusunda bulundu, polis ekipleri tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

ZANLI HIZLA GİDEREK KAYIPLARA KARŞILAŞTI

Olay, 30 Nisan akşamı Sarıyer, Reşitpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Caddeden, evine yürüyen Asmin K. (27) arkasından yaklaşan motosikletli bir kişi tarafından fiziksel tacize uğradı. Asmin K. tacizciyi iterek kendisinden uzaklaştırdı. Motosikletli tacizci, kendisini durdurmak isteyen Asmin K.'nın arkasından koşmasına rağmen, olay yerinden hızla uzaklaşarak, izini kaybettirdi. Asmin K. ertesi sabah çevredeki dükkanlardan aldığı güvenlik kamerası görüntüleriyle savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Polis ekipleri, kaçan tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

"BİR ANDA VÜCUDUMDA BİR EL HİSSETTİM"

Yaşananları anlatan Asmin K. "Pazar günü eve dönüyordum, dışarıdaydım. Yokuştan aşağı iniyordum. Kulağımda da kulaklık vardı. Müzik dinliyordum. Bir anda vücudumda bir el hissettim ve dönmeye kalmadan sıktı beni. Sonra çok korktum. Yani hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyordum. Çünkü, sözlü tacize her gün maruz kalıyoruz. Her gün baskıya, bu tarz şeylere maruz kalıyoruz ve ilk defa fiziksel tacize uğradım. Çok korktum. Şey diye düşündüm; şuan an başıma kötü bir şey geliyor. Ne yapacağım? O anda refleksle ittim o kişiyi. O da böyle bir yalpaladı motoruyla. Ondan sonra, arkasından koşmaya başladım. Bastı gitti, çok hızlı gidiyordu zaten. Çok kötü oldum, elim ayağım titriyordu, ağlamaya başladım. Bağırıyorum, insanlara sesleniyorum 'Yardım edin' diye. Birkaç kişi vardı sokakta erkek, onlar da basıp gittiler. Bakmadılar bile suratıma. Sonra bu binadan bir kadın aşağıya indi, bana 'İyi misin?' dedi. Su getirdi, beni sakinleştirmeye çalıştı. Ardından da işte bana saatin kaç olduğunu hatırlattı. Burada birlikte kameralara baktık. Ne var mı yok mu? İşte tespit edebilir miyiz diye. Yani, beni aslında kendime getirip ne yapmam gerektiğini, kendimi nasıl korumam gerektiğini hatırlattı. Sonra biraz sakinleşip evime geçtim. Ardından da suç duyurusunda bulunmak için sonraki gün savcılığa gittim. Suç duyurumda bulundum. Şimdi hukuki olarak süreci takip etmeye çalışıyorum" dedi.

"BENİ EN ÇOK SİNİRLENDİREN SURATIMA BAKIP GÜLÜMSEMESİYDİ"

Hukuki sürecin takipçisi olacağını ifade eden Asmin K. "O kişiyi bulmak istiyorum. Burada çok fazla kamera var. Bir sürü dükkan var. Bir sürü MOBESE olabilir bilmiyorum. Bence, plakasının bulunma ihtimali çok yüksek. O sebeple şuan bir kamuoyu oluşturup insanların duymasını istiyorum. Tanık olan insanlar belki görmüştür, belki bu yol üzerindeki yani eminim bir kameraya onun plakası görülmüştür. O kişi bulunabilir diye düşünüyorum. Beyaz bir kaskı var zaten görüntülerde görünüyor. Beni en çok sinirlendiren o anda şu oldu; beni taciz ettikten sonra o kişiyi ittim ve o suratıma bakıp gülümsedi. Yani bu yaptığı iğrençliğin üstüne, bir de kendi gücünü benim üstümde kanıtladığını böyle göstermeye çalışıyor. İğrenç bir şey, deneyimdi" diye konuştu.

"YAŞADIĞIM SOKAKTA KENDİMİ GÜVENSİZ HİSSETMEK İSTEMİYORUM"

Asmin K. "Ben bir kadınım ve akşam eve geliyorum diye böyle bir şey yaşamak zorunda değilim. Sonuçta yaşadığımız ülkede özgürlüklerimiz olması gerekiyor. Ben akşam rahatça dışarı çıkabilmek istiyorum. Ben yaşadığım sokakta kendimi güvensiz hissetmek istemiyorum. Böyle bir şey yaşamak istemiyorum. O yüzden bu davanın benim için çok önemi var. Ben o kişiyi bulmak istiyorum ve yargılanmasını istiyorum. Cezasını çekmesini istiyorum. Aynı zamanda benim gibi insanların da bunu görüp güç almasını ve bu tarz şeylere ses çıkarabilmelerine sessiz kalmamalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

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