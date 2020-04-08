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45 ildeki 156 yerde karantina

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 45 ildeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığı bildirildi. Toplam 5 ildeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulamasının sona erdiği açıklandı.

karantina
HABERTURK.COM

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada koronavirüs tedbirleri kapsamında; 08.04.2020 günü saat 16.00 itibarı ile 45 ildeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması yapıldığı bildirildi. Toplam 5 ildeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulamasının sona erdiği açıklandı.

Bakanlık'tan yapılan bilgilendirmede karantina uygulamalarının mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla yapıldığı kaydedildi. Söz konusu uygulamaların tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere yapıldığı vurgulandı.

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