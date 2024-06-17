Kaçak avlanmış tuzlanıp kurutulmuş! Tam 5 ton!
Van'ın Erciş ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, kaçak avlanmış, tuzlanarak kurutulmuş 5 ton inci kefali ele geçirildi. Şüphelilere, 78 bin 240 lira idari para cezası uygulandı
Giriş: 17.06.2024 - 10:26 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:34
Van İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pay Mahallesi yakınlarında 2 kamyoneti durdurdu.
5 TON İNCİ KEFALİ BULUNDU
AA'da yer alan habere göre kamyonetlerin kasasında kaçak avlanmış ve tuzlanarak kurutulmuş halde 5 ton inci kefali bulundu.
78 BİN 240 TL CEZA UYLGULANDI
Araç sürücülerine toplam 78 bin 240 lira idari para cezası uygulandı, kamyonetler 15 gün trafikten menedildi.
Balıklar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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