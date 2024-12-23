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        Kaçak büyükbaş hayvan sevkine 1140 bin TL ceza

        Kırklareli'nde kaçak yollarla kente 6 büyükbaş hayvan getirdiği belirlenen kişiye 140 bin TL ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:17 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:17
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        Kaçak büyükbaş hayvan sevkine ceza
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        Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, "şap ve koyun, keçi çiçeği hastalığı bulunmayan, hastalıklardan ari" kente kaçak yollarla büyükbaş getirildiği bilgisine ulaştı.

        Babaeski ilçesinde yapılan kontrollerde canlı hayvan sevkinin kaçak yollarla yapıldığını belirleyen ekipler, 6 büyükbaş hayvana el koydu.

        Hayvanlar mezbahalarda kestirilerek, etleri sahibine teslim edildi. Besiciye 139 bin 986 lira idari ceza verildi.

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        #Kırklareli Haberleri
        #kaçak büyükbaş hayvan
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