        Kaçak çocuk ve göçmen işçi çalıştıran iş yerine baskın

        Avcılar'da 8'i çocuk 38 yabancı uyruklu kişiyi çalıştıran iki iş yerine denetim yapıldı. Denetim sonrası çocuklar ailelerine teslim edilirken, 27 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. İş yerleri hakkında işlem başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 16:40 Güncelleme: 31.01.2026 - 16:40
        Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri Yeşilkent ile Firuzköy Mahallesi’ndeki iki iş yerinin çocuk ve kaçak göçmenleri çalıştırdığı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı görevlilerle iş yerlerine denetim yapıldı. Deneyimlerde 8'i çocuk 35 yabancı uyruklu kişinin sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi. Avcılar Belediyesi ekipleri ve iş yerlerinin ruhsat durumunu denetledi. Çocuklar ailelerine teslim edilirken, çalışma izinleri olmadığı halde sigortasız çalışan 27 kaçak göçmen sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne götürüldü.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

