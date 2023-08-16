Durdurulan kamyondaki kaçak göçmenler, fıstık bahçelerine kaçtı
Kaçak göçle mücadelede dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Şanlıurfa'da uygulama noktasında durdurulan bir kamyondaki kaçak göçmenler fıstık bahçesine kaçtı. Jandarma uyarı ateşi açarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Şanlıurfa'da jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu kamyondaki kaçak göçmenler, fıstık bahçelerine kaçtı.
DHA'nın haberine göre o anlar kameraya yansırken, göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.
JANDARMA UYARI ATEŞİ AÇTI
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda uygulama noktası oluşturan jandarma, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Bu sırada kamyonun kasasındaki çok sayıda kaçak göçmen, atlayıp, yol kenarındaki fıstık bahçelerine doğru kaçtı. Jandarma havaya uyarı ateşi açtı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ekipler, göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı.