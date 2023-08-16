Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Şanlıurfa'da kaçak göçmenler durdurulan kamyondan kaçtı!

        Durdurulan kamyondaki kaçak göçmenler, fıstık bahçelerine kaçtı

        Kaçak göçle mücadelede dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Şanlıurfa'da uygulama noktasında durdurulan bir kamyondaki kaçak göçmenler fıstık bahçesine kaçtı. Jandarma uyarı ateşi açarken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaçak göçmenler durdurulan kamyondan kaçtı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da jandarmanın uygulama noktasında durdurduğu kamyondaki kaçak göçmenler, fıstık bahçelerine kaçtı.

        DHA'nın haberine göre o anlar kameraya yansırken, göçmenleri yakalamak için çalışma başlatıldı.

        JANDARMA UYARI ATEŞİ AÇTI

        Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda uygulama noktası oluşturan jandarma, şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Bu sırada kamyonun kasasındaki çok sayıda kaçak göçmen, atlayıp, yol kenarındaki fıstık bahçelerine doğru kaçtı. Jandarma havaya uyarı ateşi açtı.

        REKLAM

        O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, ekipler, göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı.

        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        Toplu ulaşımda yolcuları şaşkına çeviren ücret farkı!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        İki genç can vermişti! Ölmeden son görüntü!
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        "Çılgın plan yarım kaldı"
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Beşiktaş'tan gizemli paylaşım!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Nem bulutundan dağlar görünmüyor! O kentte nem yüzde 89'a ulaştı!
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        Kuzey Kore'de kadınlara şort yasağı
        "O mezar babamın değil"
        "O mezar babamın değil"
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        Avukatın balkondan attığı iddia edilmişti! Duygu'nun annesi feryat etti!
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        2 ilde orman yangınları devam ediyor
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul trafiğinde korna dehşeti! 2 kişiyi bıçakladı!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        MİT'ten Irak'ta nokta operasyon!
        Gürültü uyarısı yapan mahalleliye ateş açtılar!
        Gürültü uyarısı yapan mahalleliye ateş açtılar!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Musk'tan kafes dövüşü göndermeleri!
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zamları nasıl hesaplanacak?
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Biden: Bir asırdan uzun süredir en ölümcül orman yangını!
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Mevsim normalinin 11 derece üzerinde
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Temmuz 2023 1880'den bu yana en sıcak ay oldu!
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Protesto mu yoksa doğal düşüş mü?
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Taliban iktidarında 2 yıl
        Haydarpaşa 'otoparkı'
        Haydarpaşa 'otoparkı'