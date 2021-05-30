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HaberlerGündem3. SayfaKaçak hafriyat döküp zabıta ekiplerini darbettiler! - Haberler
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Arnavutköy'de kaçak hafriyat döktükleri ve zabıtaları darbettikleri öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı

Arnavutköy'de yasak alana kaçak hafriyat döken ve olay yerine gelen zabıtaları darp eden 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli Görevi yaptırmamak için direnme, Görevli memura mukavemet ve Çevreyi kirletme suçlarından adliyeye sevk edildi

Kaçak hafriyat döküp zabıta ekiplerini darbettiler! - Haberler
DHA

İlçede zabıta görevlilerinin darp edildiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerindeki iki zabıta memuru yasak olan alana kaçak şekilde hafriyat döken kişilere işlem yapmak için geldiklerini, bu kişiler tarafından darp edildiklerini, şüpheli kişilerin plakası olmayan iş makineleri ile olay yerinden uzaklaştıklarını ifadelerinde belirtti.

DHA'nın haberine göre polis ekipleri de yaptıkları araştırmalarda olay yerine 2 km uzaklıkta söz konusu iş makinesini çalılıkların arasında terk edilmiş vaziyette buldu.

İş makinesi muhafaza altına alınmak üzere belediye iş makinesi operatörü ile taşınacağı esnada, K.M., H.M., T.G., H.C.E., M.A.E. ve H.K. isimli kişiler daha uzak mesafeden olay yerine gelerek görevlileri tehdit ederek, görevli memurlara mukavemette bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri, mukavemeti kıracak ölçüde zor kullanarak bu kişileri yakaladı. Gözaltına alınan 6 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlalden idari işlem uygulandı. Ayrıca 6 şüpheli Görevi yaptırmamak için direnme, Görevli memura mukavemet ve Çevreyi kirletme suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

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