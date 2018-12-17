Kaçak kazı yaparken yakalanan şüpheliler tutuklandı

Edinilen bilgiye gire, İznik'te sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Abdulvahap Tepesi yolunda daha önce definecilerin kazı yaptığı bölgeyi kontrol eden polis bir sürprizle karşılaştı. 4 metrelik çukurda kaçak kazı yaptıkları belirlenen Kadir A. ve Ahmet Y. suç aletleri ile birlikte yakalandı.

İHA'nın haberine göre gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Kadir A. ve Ahmet Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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