Kaçak kazı yaptıkları 15 metrelik tünelde suçüstü yakalandılar - ELAZIĞ

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sivrice ilçesine bağlı Nergize köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Çalışma kapsamında operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yapan M.Ö, A.Ö.Ö. ve M.O'yu kazdıkları 15 metrelik tünelde suçüstü yakaladı.Kazı alanında yapılan aramada, bir otomobil ile kazma, kürek, testere, matkap, tornavida, elektrik kablosu gibi kazı aletleri bulundu.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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