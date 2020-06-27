Kaçak sigara operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı - İZMİR

AA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.Buca, Karabağlar ve Konak ilçelerinde 28 adres ile 5 araca yönelik eş zamanlı operasyonda 4 milyon 672 bin 400 makaron, 15 bin 300 doldurulmuş sigara, 50 kilogram nargile tütünü, 1772 kilogram kıyılmış tütün ve 5 kilogram pipo tütünü ele geçirildi.Operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.