Kaçak üretilen 1050 litre şarap ele geçirildi - ELAZIĞ

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.G. ve H.Ş'nin kaçak şarap üreterek piyasaya sürücekleri ihbarı üzerine belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Adreslerdeki aramada, 1050 litre kaçak üretilmiş şarap ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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