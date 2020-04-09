Kaçak üretilen 12 bin maske ele geçirildi - YOZGAT

AA

Yerköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi Kömüşören Caddesi'nde Ö.Ş'ye ait iş yerinde kaçak maske üretildiği ihbarı üzerine operasyon düzenledi.Operasyonda 12 bin maske, maske yapımında kullanılan 180 bin metal klips, 38 bin metre rulo kumaş, 4 bin metre kulak askılık şeridi, maske üretim makinesi, bin 500 metre kesim aşamasında rulo kumaş ele geçirildi.Gözaltına alınan atölye sahibi Ö.Ş. hakkında "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.