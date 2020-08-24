Kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı - ESKİŞEHİR

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.Polis, 8 şüphelinin yakalandığı operasyonda, 300 şişe etil alkol, 185 kilogram kıyılmış tütün, 21 bin 360 sarılmış sigara, 30 bin 200 makaron, 23 bin 328 filtre, 116 kilogram nargile kömürü, 135 alkol kiti, 3 sigara sarma makinesi, 7 cep telefonu, 31 cep telefonu şarj aleti ile 6 bluetooth hoparlör ele geçirdi.Zanlıların emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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