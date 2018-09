Habertürk muhabiri Hüseyin Şentürk'ün haberine göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Sevim E., 25 Ağustos tarihinde boşanmak istediği eşi Fatih E. tarafından bıçaklandıktan sonra balkondan aşağı atılmıştı. Fatih E. ardından da eşinin üzerine saksı fırlatmış, olayın ardından ağır yaralanan Sevim E. hastaneye kaldırılmıştı.



"BALKONDAN GİRDİ, BİR ANDA BIÇAKLAMAYA BAŞLADI"

Ayrılmak istediği eşinin saldırısında bacakları ve kaval kemiği kırılan ve hastanenin yoğun bakım servisinde günlerce ölüm kalım savaşı veren Sevim E. Habertürk'e konuştu. Gece 3 sıralarında Fatih E.'nin balkon kapısından içeri girdiğini anlatan şiddet mağduru kadın, "Ben içeride yatıyordum. Elinde bıçakla her tarafımı bıçaklamaya çalıştı. Önce boğazımı kesti. Karşı koymaya çalışırken göğsüm ve kulağım kesildi. Çocuklar bana yardım etmek için babalarını tutmaya çalıştı. O sırada eşimin elinden bıçağı alıp balkona kaçtım, bıçağı da dışarıya fırlattım. Bu sırada çocuklarımın kafalarını duvara ve yere vuruyordu" diye konuştu.



"KAÇAMADIĞIM İÇİN SAKSILAR KAFAMA GELDİ"

Çocuklarının da şiddete maruz kalması üzerine "imdat" diye bağırmaya başladığını söyleyen Sevim E., "Bunun üzerine çocukları bırakıp bana doğru koştu. Beni yakalayıp balkonda aşağı attı. Yerde acı içinde kıvranırken tüm saksıları da üzerime fırlattı. Kaçamadığım için saksılar bacaklarıma ve kafama geldi. Gözlerimi hastanede açtım. Her iki bacağım ve kavalkemiğim kırıldı. Ayrıca omuriliğim ile başımda ciddi zedelenmeler oldu.

Boğazım, kulağım ve göğsümde de derin bıçak yaraları oluştu" dedi.



HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Halen can güvenliğinin olmadığını belirten genç kadın, "Halen ölüm tehlikem var, başıma bir şey gelirse sorumlusu o. Yeniden ameliyat olacağım" diye konuştu.



SALDIRGAN KOCA TUTUKLANMIŞTI

Olay sonrası Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan Fatih E., 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama' suçlamalarıyla tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Ancak bir gün sonra Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz sonucu Fatih E. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ