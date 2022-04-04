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Haberler Gündem 3. Sayfa Kaçan ineği durdurmak istedi, canından oldu
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Ahırdan kaçan ineği durdurmak isterken canından oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ahırdan kaçan ineğini durdurmaya çalışırken dengesinin kaybederek düşen Mustafa Yetimaslan hayatını kaybetti

Kaçan ineği durdurmak istedi, canından oldu
Kaçan ineği durdurmak istedi, canından oldu
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DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ahırdan kaçan ineğini durdurmaya çalışan Mustafa Yetimaslan (74) hayatını kaybetti.

Olay, Kartepe Uzunbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırdan kaçan ineğini durdurmaya çalışan Mustafa Yetimaslan, dengesini kaybederek yere düştü. Yetimaslan'ın yerden kalkmadığını görenler, durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kafasından darbe aldığı belirlenen Yetimaslan'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Mustafa Yetimaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Yetimaslan'ın cenazesi, Uzunbey Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Uzunbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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