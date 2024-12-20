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        Haberler Gündem Kaçırdığı otobüsle park halindeki araçlara zarar verdi; yakalandı

        Kaçırdığı otobüsle park halindeki araçlara zarar verdi; yakalandı

        Elazığ'da yüreklerin ağza geldiği olay! Düz kontak yaparak çalıştırdığı otobüsü kullanıp, park halindeki araçlara zarar veren alkollü şüpheli, yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 18:34 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:35
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        Otobüsü kaçırıp birçok araca zarar verdi
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        Elazığ'daki olay, 04.00 sıralarında Kültür Park mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen kişi, camını kırarak girdiği park halindeki yolcu otobüsünü düz kontak ile çalıştırarak hareket etti.

        Şüpheli, otobüsle ilerlediği İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi boyunca park halindeki birçok araca çarparak zarar verdi.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Durdurulan otobüste yakalanan şüphelinin, yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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