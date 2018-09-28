5 | 10

Usta, yaban hayatına duyarlı insanların oldukça fazla olduğunu, bölge halkının bu konuda çok destek verdiğine dikkati çekerek, "Her şeye rağmen doğal dengenin bozulmaması için vatandaşlarımızdan dikkatli olmalarını istiyoruz. Özellikle bir yerde buldukları yavru hayvanları almasınlar. Annesi mutlaka etrafındadır. Doğal dengeden koparılan bir hayvanın yaban hayatına uyumu oldukça güç." uyarısında bulundu.