Hudut Birliği askerleri Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyü yakınlarındaki askeri yasak bölgede bir grup tespit etti.

Haklarında FETÖ soruşturma ve davaları devam eden Y.Ş. (41),E.Ş. (39) ve Ö.Y.Ö. (29) ile 2 kadın, 3 çocuk ve kaçmalarına yardımcı olduğu belirlenen organizatör L.B. yakalandı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla 2 şüphelinin eşi ile 3 çocuk salıverildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Y.Ş, E.Ş. ve L.B. tutuklandı, Ö.Y.Ö. ise Ankara Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

Bu arada Y.Ş'nin, Sakarya Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı iken ihraç edildiği ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan şartlı tahliye edildiği, eski öğretmen E.Ş'nin, Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından aynı suçtan 6 yıl, 10 ay, 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı ve adli kontrol tedbirinin bulunduğu, ihraç edilen eski jandarma üsteğmen Ö.Y.Ö'nün ise Tunceli Sulh Ceza Mahkemesince aynı suçlamayla, Elazığ T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda 1 yıl hapis yattıktan sonra adli kontrolle salıverildiği öğrenildi.