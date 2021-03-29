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KADEM Sanat'ın düzenlediği fotoğraf, kısa film ve senaryo yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi

KADEM Sanat tarafından fotoğraf, kısa film ve kısa film senaryosu yarışmalarının ödül töreni gerçekleştirildi.

KADEM Sanat'ın düzenlediği fotoğraf, kısa film ve senaryo yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi
AA

KADEM Sanat tarafından "Anadolu'da Kadın", "Göç ve Kadın" ve "Toprak ve Kadın" temalı 3 farklı kategoride düzenlenen yarışmanın ödül töreni çevrim içi yapıldı.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM'in varoluşta eşitlik, sorumlulukta adalet ilkesiyle kadınların onuruyla yaşayabileceği güvenli bir toplum ve adil bir gelecek inşa etmek için çalışan bir STK olduğunu söyledi.

KADEM'in kadınların bilim, teknoloji, kültür ve sanat alanlarında temsilini güçlendirmeyi hedeflediğini ve bu yönde faaliyetler yapmayı sürdürdüğünü aktaran Gümrükçüoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Sanat tarih boyunca değdiği her yeri iyileştiren güçlü bir dil olmuştur. Sanatın zaman ve mekandan bağımsız ortak dili sayesinde toplumları, kültürleri ve dünyayı tanıma imkanı buluyoruz. Sanatın farklı alanlarında yaptığımız etkinlikleri dijital platformumuz olan KADEM Sanat aracılığıyla sizlerle paylaşıyoruz. İnanıyoruz ki sanat ve uçsuz bucaksız dünya, kadınların hikayeleriyle zenginleşecek. Her eser kadınların iç dünyasına ve topluma dair bilmeyeceklerimizi söyleyecektir."

- "Kadınların tecrübeleri aktarılmadan resmi tam olarak göremiyoruz"

KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ise kadınlara karşı çağlardır yaşanan ayrımcılığın sadece görünür alanlarda değil, edebiyat, tarih, sanat gibi alanlarda da yaşandığını dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sinemada kadınların başrolde olduğu özellikle başarılı, etkin kadınların hikayelerinin anlatıldığına çok rastlamıyoruz. Genel olarak da tarihin hep siyaset, ekonomi, savaş gibi alanları aktardığını görüyoruz. Halbuki toplumların yarısını oluşturan kadınların tecrübeleri aktarılmadan resmi tam olarak göremiyoruz. Biz KADEM olarak bu motivasyonla, tarihin bu döneminde, bu coğrafyada kadınlar neler yaşıyor, neler tecrübe ediyor diye bunları kaydedelim ve gelecek nesillere aktaralım istedik."

Konuşmaların ardından jüri üyeleri arasında yer alan oyuncu İpek Tuzcuoğlu, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, fotoğraf sanatçısı Süleyman Üzümcü, öğretim görevlisi Mahir Yerlikaya, gazeteci Ayşe Olgun ve senarist-yönetmen Faysal Soysal tüm katılımcılara teşekkürlerini iletti.

Yarışmada, "Kısmet" isimli senaryosuyla Müjdat Doğan, "Kıyı" isimli kısa filmiyle Tevfik Kemal Özel, fotoğraf alanında ise Mustafa Kılınç birinci oldu.

"5 Numaralı Şiş" kısa film senaryosuyla Erdem Çiçekgil, "Mektup" isimli kısa filmiyle Tolga Tatl ve fotoğraf alanında Elif Kürleyen yarışmanın ikincileri, "Balans" kısa film senaryosuyla Rabia Kaytan, "Göçen Hayatlar" kısa filmiyle Damla Türk, fotoğraf alanında ise Nihal Döner yarışmanın üçüncüleri oldu. "1+1=1" isimli kısa filmiyle Uğur Çiçek jüri özel ödülüne layık görüldü.

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