Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kademeli emeklilik 2024: Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama! Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? - Merak Edilenler Haberleri

Açıklama geldi! Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kademeli emeklilik hakkında açıklama geldi. Kademeli emekliliğin onaylanması durumunda; 1999-2008 yılları arasında çalışmaya başlayan kişilere kısmi emekli olma hakkı verilecek. En az 6.250 prim günü şartı aranacak ve kadınlar 43, erkekler ise 45 yaşından itibaren emekli olabilecek. İşte 2024 kademeli emeklilikte son dakika gelişmeleri... Habertürk Giriş: 01.02.2024 - 22:35 Güncelleme: 01.02.2024 - 22:35 facebook

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Gözler kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. 1999-2008 yılları arasında çalışanları kapsayacak olan kademeli emeklilik hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Peki, kademeli emeklilikte son durum ne ve kademeli emeklilik hangi yılları kapsayacak? İşte kademeli emeklilikte son durum ile prim gün sayısı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN "KADEMELİ EMEKLİLİK" AÇIKLAMASI" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik sisteminin de yer aldığı planlarla ilgili önemli açıklamlarda bulundu. İşte Bakan Işıkhan'ın açıklaması: "Vaadimizi yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Bütçe disiplinimiz el verdiği sürece beklemek için sebep de kalmayacak"