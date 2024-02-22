BAĞKUR'LULARIN PRİM GÜN SAYISI DÜŞEBİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında çalışma hayatına ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Işıkhan, Bağ-kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruyu, şu şekilde yanıtladı:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz. Bu konuda hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaademizi de inşallah yerine getireceğiz."