Kademeli emeklilik şartları 2026: Kademeli emeklilik gelecek mi, erken emeklilik ne zaman çıkacak?
Kademeli emeklilik düzenlemesine yönelik tartışmalar gündemde yer alıyor. Mevcut sistemde 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamında yaş şartı aranmadan emekli olurken, 1999–2008 arasında sigortalı olanlar için kademeli yaş uygulaması geçerli bulunuyor. 2008 sonrası sigortalı çalışanlarda ise emeklilik yaşı kademeli olarak artarak 65 yaş seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu doğrultuda kademeli emeklilik sisteminin yürürlüğe girip girmeyeceği ve hangi koşulları içereceği merak ediliyor. Peki, kademeli emeklilik düzenlemesi hayata geçecek mi, kimleri kapsayacak, şartlar nasıl olacak? İşte ayrıntılar haberimizde...
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?
2000 yılı sonrası sigorta girişi olanlara yönelik kademeli emeklilikle ilgili şu an için gündemde yer alan yeni bir düzenleme bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması halinde gelişmeler haberimize eklenecektir.
ERKEN EMEKLİLİK GELECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?
EYT düzenlemesinden yararlanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan çalışanlar, kademeli emeklilik konusunda beklentilerini sürdürüyor. Bu grup, emeklilikte yaş şartının daha esnek hale getirilmesini ve 58–60 yaş sınırı gibi uygulamaların yeniden düzenlenmesini talep ediyor. Konuya ilişkin bazı kanun teklifleri gündeme gelse de, henüz yürürlüğe giren bir karar bulunmuyor.
KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaş ve prim gün sayısını tamamlamaları halinde kısmi veya aşamalı olarak emeklilik hakkı elde etmelerini öngören bir sistemdir.
Bu sistemde emeklilik koşulları, kişinin sigorta başlangıç tarihi ve bağlı olduğu sigortalılık statüsüne göre farklılık göstermektedir.