Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kademeli emeklilikle ilgili Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama geldi! Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? - Merak Edilenler Haberleri

Kademeli emeklilikle ilgili Bakan Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama geldi Kademeli emeklilik düzenlemesiyle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan son dakika açıklama geldi. 1999 - 2008 yılları arasında çalışmaya başlayanlara erken emeklilik yolunu açacak olan kademeli emeklilik sistemiyle ilgili son durumu haberimizde derledik. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? İşte merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 29.01.2024 - 10:44 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:44 facebook

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Kademeli emeklilik düzenlemesi, yüz binlerce çalışan tarafından merak edilip araştırılıyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir düzenleme yapılmadı. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan gelen son dakika açıklama kademeli emeklilik bekleyen çalışanların yüzünü güldürdü. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı? İşte Bakan Işıkhan'dan gelen açıklama...

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BAKAN IŞIKHAN'DAN "KADEMELİ EMEKLİLİK" AÇIKLAMASI" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kademeli emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik sisteminin de yer aldığı planlarla ilgili önemli açıklamlarda bulundu. İşte Bakan Işıkhan'ın açıklaması: "Vaadimizi yerine getireceğiz. Kısa zamanda bunu neticelendirmeye gayret edeceğiz. Bütçe disiplinimiz el verdiği sürece beklemek için sebep de kalmayacak"