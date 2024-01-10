Kademeli emeklilikte detaylar belli oluyor! İşte çalışma yılı ve prim gününe göre kademeli emeklilik
Kademeli emeklilikte detaylar belli oluyor. 1999-2008 arasında çalışmaya başlayanların yararlanabileceği kademeli emekliliğin, EYT'yi kaçıranlar için yeni bir yol olacağı öngörülüyor. Bu yasa ile beraber, belirlenen çalışma yılı ve prim gününü dolduran kişiler 40'lı yaşlarda kademeli olarak emekli olabilecek. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilir ve beklenen prim günü kaçtır? İşte, detaylar...
Kademeli emeklilik son zamanlarda gündemin ana konusu haline geldi. Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'ın, Habertürk Editörü Helin Genç'e verdiği röportajda milyonlarca kişiyi ilgilendiren kademeli emekliliğe dair detaylar konuşuldu. Buna göre; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanların yararlanabileceği kademeli emeklilikte, prim gününün 6250 olması bekleniyor. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak ve şartları nelerdir, kimler kademeli emeklilikten yararlanabilir? İşte, detaylar...
KADEMELİ EMEKLİLİK NE DEMEK?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.
EYT'Yİ KAÇIRANLAR KADEMELİ EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLİR
EYT'yi çok az bir farkla kaçıran çalışanlar, emeklilik hakları konusunda eşitlik sağlanması için kademeli emeklilik talep ediyor. Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç, kademeli emeklilik düzenlemesini şöyle anlatıyor;
EYT kapsamında 8 Eylül 1999'dan sonra çalışmaya başlayanlarla bir gün önce çalışmaya başlayan arasında 17 yıla yakın fark oluştu. Birisi 43 yaşında emekli olurken, birisi 60 yaşında emekli olmak gibi bir durumla karşı karşıya kaldı.
KADEMELİ EMEKLİLİK HANGİ ÇALIŞMA YILLARINI KAPSAYACAK?
Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek. Ancak EYT düzenlemesinden beklenen 5975 prim günü, kademeli emeklilikte 6250 prim günü olarak talep ediliyor.
KİMLER KADEMELİ EMEKLİLİKTEN YARARLANABİLİR?
Kademeli Emeklilik Yasası henüz çıkmadı ancak Meclis'e verilen taslakta şöyle bir emeklilik planı öngörülüyor;
1999 yılında çalışmaya başlayan erkekler için; 6250 prim gününü doldurmak şartıyla 25 yıl sigortalılık süresi ile 45 yaşında emeklilik,
1999 yılında çalışmaya başlayan kadınlar için; 20 yıllık sigortalık süresini doldurmaları halinde 43 yaşında emeklilik öngörülüyor.
1999, 2000 VE 2008 ÇALIŞMA YILI VE PRİM GÜNÜNE GÖRE KADEMELİ EMEKLİLİK
2000 yılının ilk 6 ayında çalışmaya başlayan kadınlar için 44, aynı şartları sağlayan erkeklerde ise 46 yaşında emeklilik,
2008 yılında çalışmaya başlayan erkeklerin 52 yaşında, aynı şartları sağlayan kadınların 50 yaşında emekli olması öngörülüyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emeklilik hakkında henüz net bir açıklama yok. Açıklama yapıldığında haberimize ekleyeceğiz.
Kademeli emeklilik hakkında detaylı bilgi için Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'ın, Habertürk Editörü Helin Genç'e verdiği röportajı izleyebilirsiniz.