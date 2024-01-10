Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kademeli emeklilikte detaylar belli oluyor! Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilir? Prim ve çalışma yılına göre kademeli emeklilik - Merak Edilenler Haberleri

Kademeli emeklilikte detaylar belli oluyor! İşte çalışma yılı ve prim gününe göre kademeli emeklilik Kademeli emeklilikte detaylar belli oluyor. 1999-2008 arasında çalışmaya başlayanların yararlanabileceği kademeli emekliliğin, EYT'yi kaçıranlar için yeni bir yol olacağı öngörülüyor. Bu yasa ile beraber, belirlenen çalışma yılı ve prim gününü dolduran kişiler 40'lı yaşlarda kademeli olarak emekli olabilecek. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, kimler yararlanabilir ve beklenen prim günü kaçtır? İşte, detaylar... Habertürk Giriş: 10.01.2024 - 12:23 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:23 facebook

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Kademeli emeklilik son zamanlarda gündemin ana konusu haline geldi. Habertürk Ekonomi Yazarı Ahmet Kıvanç'ın, Habertürk Editörü Helin Genç'e verdiği röportajda milyonlarca kişiyi ilgilendiren kademeli emekliliğe dair detaylar konuşuldu. Buna göre; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanların yararlanabileceği kademeli emeklilikte, prim gününün 6250 olması bekleniyor. Peki, kademeli emeklilik ne zaman çıkacak ve şartları nelerdir, kimler kademeli emeklilikten yararlanabilir? İşte, detaylar...

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KADEMELİ EMEKLİLİK NE DEMEK? Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.