Kademeli emelilik 2024 tablosu son durum: Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak ve şartları nasıl olacak? - Merak Edilenler Haberleri

Kademeli emelilik 2024 tablosu son durum: Kademeli emeklilik gelecek mi, ne zaman çıkacak ve şartları nasıl olacak? - Merak Edilenler Haberleri

Kademeli emeklilik kapsamında 1999-2008 yılları arasında çalışmaya başlayanlar, prim günü ve yaş şartını karşıladığında kısmi emekli olabiliyor. Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde kadınlar en erken 43, erkekler ise 45 yaşında emekli olabilecek. Peki, kademeli emeklilik gelecek mi, şartları neler olacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

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2024 KADEMELİ EMEKLİLİK SENARYOLARI

Kademeli emeklilik, muhalefet tarafından Meclis'e sunuldu ancak şu anda bu konu hakkında resmi bir açıklama yok. Ancak olası bir kademeli emeklilikte şöyle bir senaryo öngörülüyor;

9 Eylül 1999 sonrasında çalışanlarda 6.250 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

2000 sonrasında çalışanlarda 6.325 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.

2001 sonrasında çalışanlarda 6.400 prim günü şartı ile kadınlar 43, erkekler 45 yaşında emekli olabilir.