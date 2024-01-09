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"İLERLEYEN ZAMANLARDA KADEMELİ EMEKLİLİK OLABİLİR" Sosyal Güvenlik Kurumu Bursa İl Müdürü Ramazan Yıldız, 65 yaş emeklilik düzenlemesinin Türkiye'de tepkiyle karşılandığını belirterek, "Emekliliğin dünyada farklı uygulamaları var. Erken emekli olmak isteyenler, maaşlarında indirim yapılarak emekli olabiliyor. İlerleyen zamanlarda bu tarz kademeli emeklilik de olabilir. Mesela kişi, 55 yaşında emekli olmuş 800 euro maaş alıyor. 65 yaşında olsaydı bin 500 euro maaş alacaktı. İlerleyen zamanlarda, bu tarz kademeli emeklilik de olabilir. Bunlarla ilgili altyapının oluşturulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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BAĞ-KURLU'LAR 5 YIL DAHA ERKEN EMEKLİ OLABİLİR 86 maddelik 2. Torba Yasası'nın ilk 43 maddesi geçtiğimiz günlerde kabul edildi. Şimdi, içerisinde erken emekliliği de kaplayan Torba Yasa'nın önümüzdeki günlerde görüşülmesi bekleniyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İhlas Haber Ajansı’na verdiği röportajda erken emeklilik çalışmalarına işaret etti. Bağ-Kur ve SSK prim eşitlemesinin de Torba Yasada yer alacağını, böylece esnafın 5 yıl daha erken emekli olabileceğini söyleyen Karakaş, “Geçmiş tarihlerde defalarca çıkan prim affına rağmen prim borçlarını ödeyemeyen Bağ-Kur’lulardan özellikle esnaf ve sanatkarların prim eşitlemesi dediğimiz yani 9 bin gün olan primlerinin 7 bin 200 gün prime düşürülerek, 5 yıl daha erken emekli olmalarını sağlayan düzenlemenin de torba yasada yer alması bekleniyor.