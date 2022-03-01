En yüksek motivasyonumuz da bu. Ancak bir AB'nin eşit bir üyesi olmak için de mücadele veriyoruz. Avrupa Birliği'ne girersek AB bizimle çok daha güçlü olacak. Biz gücümüzü ispat ettik. Siz de bize kanıtlayın, bizi yalnız bırakmayacağınızı ispat edin. Yaşam ölümden önce gelecek, karanlık aydınlığa çıkacak. Zafer bizimle olsun.