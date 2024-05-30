KADES hayat kurtardı!

Kayseri'nin Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne KADES uygulamasından gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine giden ekiplerin yaptıkları çalışmalarda hakkında uzaklaştırma kararı olan L.T.’nin (46) işe giden kadının önünü keserek tüfek doğrulttuğu bilgisine ulaştı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda L.T. yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, olay anı da çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına yansıdı.