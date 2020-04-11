Kadıköy Belediyesi'nden işsiz kalan vatandaşlara destek

AA

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadıköy Esnaf Derneği (KADIDER),Kadıköy Tarihi Çarşı Derneği, MODA-DER'den gelen talep üzerine esnafla dayanışmak üzere harekete geçildi.

İş yerleri kapandığı için işsiz kalan 300 kişiye gıda malzemelerinin bulunduğu koli dağıtıldı.

Kadıköy Belediyesi tarafından derneklere teslim edilen koliler, imza karşılığında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KADİDER Dernek Başkanı Tuncay Savaşlı, bu süreçte zor durumda olan esnaf ve çalışanları tespit ettiklerini ve erzak yardımı için belediyeyle ortak çalışma yaptıklarını belirtti.

Belediyenin nisan, mayıs, haziran aylarında esnaftan işgaliye bedeli de almayacağını aktaran Savaşlı, temizlik ve çevre vergilerinin de alınmaması yönünde talepte bulunduklarını kaydederek, bu süreci dayanışmayla atlatılacağını ifade etti.







