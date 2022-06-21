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Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında korkutan yangın
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Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısı alevlere teslim oldu

İstanbul Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Çatıyı kısa sürede saran alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü

Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında korkutan yangın
Kadıköy'de 11 katlı binanın çatısında korkutan yangın
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AA

Kadıköy'de Kozyatağı Mahallesi Yağız Sokak üzerinde bulunan 11 katlı bir binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlem alırken olay yerine Erenköy, Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir'den sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

PANİK İÇİNDE İZLEDİLER

Alevlerin yükselmesiyle dışarı çıkan bina sakinleri, panik içinde itfaiyenin yangına müdahalesini izledi.

AA'nın haberine göre; yangın yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından söndürüldü. Çıkış nedeninin ise yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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