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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kadıköy'de Altay Bayındır'a veda - Fenerbahçe Haberleri

        Kadıköy'de Altay Bayındır'a veda

        İsmi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile anılan Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır, Twente maçı öncesi sahaya çıkarak, sarı-lacivertli taraftara veda etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 20:15 Güncelleme: 24.08.2023 - 20:15
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        Kadıköy'de Altay Bayındır'a veda
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        Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında sahasında oynayacağı Twente maçı öncesi başarılı file bekçisi Altay Bayındır taraftara veda etti.

        Müsabaka öncesi yapılan "Fenerbahçe'nin evladı Altay Bayındır yolun açık olsun, kalplerimiz seninle."

        anonsu ile sahanın ortasına gelen Altay Bayındır, sarı-lacivertli taraftarların tezahüratları eşliğinde veda etti.

        Altay Bayındır’ın geçtiğimiz günlerde Manchester United için sağlık kontrolünden geçtiği de iddia edilmişti.

        Altay Bayındır’ın Manchester United ile gelecek günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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