Kadıköy'de bir binada çıkan yangın söndürüldü - İSTANBUL

19 Mayıs Mahallesi Yazar Sokak'taki binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri mahsur kalan ve dumandan etkilenen bir kişiyi kurtarırken, yangını kısa sürede söndürdü.Kurtarılan kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.Yanan dairede hasar oluştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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