Kadıköy'de devrilen itfaiye merdivenindeki iki itfaiyeci yaralandı

Kolombiya Devlet Başkanından, darbe girişiminde parmağı olduğunu iddia eden Maduro'ya tepki

AA

Kadıköy İtfaiye İstasyonu bahçesinde tatbikat yapıldığı esnada, itfaiye aracının 63 metrelik sepetli merdiveni kırıldı.

Kırılan merdivenin sepetindeki iki itfaiye eri, istasyonun karşısındaki binanın çatısına düşerek ağır yaralandı. Kırılan merdiven ise binaya çarptıktan sonra sokakta park halindeki bir aracın üzerine düştü.

Kazada yaralanan iki itfaiyeci, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kırılan merdiveni kaldırma çalışmaları devam ediyor.