Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kadıköy'de Emre Belözoğlu'na maç öncesi küfürlü tepki - Fenerbahçe Haberleri

        Kadıköy'de Emre Belözoğlu'na maç öncesi küfürlü tepki

        Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi tribünler MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratlarla tepki gösterdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.03.2024 - 19:23 Güncelleme: 10.03.2024 - 19:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belözoğlu'na maç öncesi küfürlü tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli tribünlerde karşılaşma öncesi Emre Belözoğlu'na tepki vardı.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı MKE Ankaragücü'ne elenen Fenerbahçe'de taraftarlar, Belözoğlu'na o karşılaşmada gösterdikleri tepkinin bir benzerini de Kadıköy'de gösterdi. Pendikspor maçı öncesi taraftarlar, Emre Belözoğlu aleyhine tezahüratlarda bulundu.

        Belözoğlu ne demişti?

        Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Allah, 150 sene ömür verseydi; böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Çok üzgünüm. Beni yakından tanıyanlar, Fenerbahçe'yi kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Bugün yaşadıklarımı hak ettiğimi düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maç başladı
        Maç başladı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Uçuruma yuvarlanan kamyonun şoförü son anda kurtuldu!
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı