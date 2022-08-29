Gece kulübünde yüksekten düşen kadın ağır yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Kadıköy'de gece kulübünde yüksekten düşen kadın ağır yaralandı

İstanbul Kadıköy'de eğlenmek için gittiği gece kulübünün birinci katından yola düşen kadın ağır yaralandı

Kadıköy'de gece kulübünde yüksekten düşen kadın ağır yaralandı
Gece kulübünde yüksekten düşen kadın ağır yaralandı
0:00 / 0:00
DHA

Kadıköy'de gece kulübünde eğlenen kadın, birinci kattan yola düşerek ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Caddebostan Mahallesi Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bulunan gece kulübünde yaşandı. İddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen genç kadın, eğlendiği sırada kulübün birinci katından yola düşerek yaralandı.

Yoldan geçenlerin görmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. DHA'nın haberine göre; yaralı kadın sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Manisa'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
GÜNDEM Manisa'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
Diyarbakır'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEM Alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Şişli'de bir kişi evinde ölü bulundu
GÜNDEM Şişli'de bir kişi evinde ölü bulundu
Şanlıurfa'da banyoda su ısıtırken akıma kapılan kişi öldü
GÜNDEM Banyoda akıma kapılan kişi öldü
Polis maaş promosyonu ne kadar, kaç TL olacak? 2022 EGM ile polis maaş promosyonu açıklandı mı? Emniyet promosyon konusunda Vakıfbank ile anlaştı mı?
GÜNDEM Polis maaş promosyonu belli oldu mu?
Anaokulları ne zaman ve hangi tarihte açılıyor? 2022- 2023 MEB ile Anaokulu ve İlkokul uyum haftası tarihleri ne zaman başlayacak?
GÜNDEM Anaokulları ne zaman açılıyor?
En güzel 30 Ağustos mesajları ve sözleri 2022! Türk Bayrağı, Atatürk sözleri ve görselleri, uzun, kısa, anlamlı ve resimli mesajlar ve sözler | 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun mesajı
GÜNDEM 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!
Kartal'da alkollü sürücü dehşeti: 2'si ağır 4 yaralı
GÜNDEM Kartal'da alkollü sürücü dehşeti: 2'si ağır 4 yaralı
Radar kilidi atmak nedir? F-16 Radar kilidi atınca ne olur?
GÜNDEM Radar kilidi atmak nedir?
Safer ayı ne zaman başlayacak 2022? Safer ayında hangi dualar okunmalı? Safer ayı nedir ve ibadetleri nelerdir? Safer ayı kaza ve musibet ayı mıdır?
GÜNDEM Safer ayı ne zaman başlayacak 2022?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.