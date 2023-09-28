Kadıköy'de iki İETT otobüsü ile minibüsün karıştığı kazada trafik felç oldu

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Kazada servis minibüsünde bulunan 2 kişi hafif yaralandı. Yaralılar kendi imkanlarıyla çevredeki özel bir hastaneye giderken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde önlem aldı. Kaza nedeniyle iki şerit trafiğe kapatılırken, trafik kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.