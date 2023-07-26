Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Kadıköy'de İsmail Kartal'a büyük destek - Fenerbahçe Haberleri

        Kadıköy'de İsmail Kartal'a büyük destek

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru ile karşılaşan Fenerbahçe'de maç öncesinde İsmail Kartal'a büyük destek geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, yeniden kulübün teknik direktörü olan Kartal'a sevgi gösterisinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 20:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadıköy'de Kartal'a büyük destek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine geri dönen İsmail Kartal'a taraftarlardan büyük destek geldi.

        Sarı-lacivertli tribünler, sezonun ilk iç saha maçı olan Zimbru karşılaşmasında Kartal'a destek verdi ve deneyimli teknik adam lehine tezahüratlarda bulundu.

        Kartal, kendisine yapılan tezahüratların ardından tribünlere sevgi gösterisinde bulundu.

        "ONLARI MAHCUP ETMEYECEĞİZ"

        İsmail Kartal, ayrıca maç öncesi yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız varsa biz varız. Taraftarlarımızın ne istediğini ben çok iyi biliyorum. Oyuncularıma bunu sürekli aşılıyorum. Çubuklu formayı giyen futbolcu, en iyi futbolcudur. Bu formayla çıkan takım, en iyi takımdır. Bu camia her şeyin en güzeline layık. Taraftara layık olmak için futbolcularımızla birlikte elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bu sezon herkes görecek. Taraftarlarımız ile birlikte muhteşem bir sezon geçireceğiz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Biz de onları mahcup etmeyeceğiz." sözlerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler