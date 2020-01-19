AA

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir kişi, caddede çiçek satan annesi ile eşini silahla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Tahsin Y. (38),Cemil Topuzlu Caddesi'nde çiçek satan eşi Seyhan Y. (37) ile annesi Zülfiye Y'ye ateş etti.

Zanlı olay yerinden kaçarken, yaralanan iki kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Zülfiye Y. ile gelini Seyhan Y. hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tahsin Y, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla Ataşehir'de yakalandı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.