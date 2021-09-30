Kadıköy'de Luiz Gustavo ve Mert Hakan'a ıslık!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanan mücadelenin 70. dakikasında oyundan alınan Luiz Gustavo ve Mert Hakan Yandaş taraftarlar tarafından ıslıklandılar.

Maç içerisindeki gösterdiği performansa tepki gösteren sarı-lacivertli tribünler, Brezilyalı futbolcuyu saha kenarına gelene kadar ıslıkladı. Gustavo’nun yerine oyuna Miha Zajc dahil oldu.

Mert Hakan Yandaş da 75. dakikada oyundan alınırken yerini Max Meyer'e bıraktı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Gustavo gibi Mert Hakan Yandaş'ı da ıslıklayarak protesto da bulundu.

MIN-JAE KIM VE ALTAY'A ALKIŞ

Fenerbahçeli taraftarlar maçın kalanında Min-Jae Kim ve Altay Bayındır'a ise alkışlayarak destek verdi.