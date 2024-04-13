Kadıköy'de park halindeki 2 otomobil alev alev yandı

Olay, saat 00.00 sıralarında Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi.

Park halinde bulunan otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, kısa sürede büyüyen yangın, yanında bulunan otomobile de sıçradı.