Kadıköy'de silahlı kavga: 3 yaralı - İSTANBUL

Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış Caddesi'nde kız arkadaşına evlenme teklif eden kişi ve kendisine destek veren arkadaşları, parkta küfürlü konuştuğu iddia edilen bir grupla tartıştı.Kavgaya dönüşen olayda aralarında evlilik teklifi eden kişinin de bulunduğu 3 kişi silahla vurularak yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Polis, 6 kişiyi gözaltına aldı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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